Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в эфире 24 канала. Она также выделила определенные успехи ВСУ в этом направлении.
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Вместе с тем, оккупанты видят цель в захвате Юга и Востока, поэтому рассматривают Харьковскую область, как возможность двигаться дальше,
– сообщила Ганна Маляр.
Замминистра обороны Украины подчеркнула, что сегодня есть серьезная угроза для этих регионов и эту информацию никто не скрывает.
Какая ситуация на фронте и какие планы у войск оккупантов: смотрите видео