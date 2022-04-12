Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в эфире 24 канала. Она также выделила определенные успехи ВСУ в этом направлении.

Читайте также На Востоке высока интенсивность боев, нет затишья, – Маляр

Вместе с тем, оккупанты видят цель в захвате Юга и Востока, поэтому рассматривают Харьковскую область, как возможность двигаться дальше,

– сообщила Ганна Маляр.

Замминистра обороны Украины подчеркнула, что сегодня есть серьезная угроза для этих регионов и эту информацию никто не скрывает.

Какая ситуация на фронте и какие планы у войск оккупантов: смотрите видео



