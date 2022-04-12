Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у ефірі 24 каналу. Вона також виокремила певні успіхи ЗСУ на цьому напрямку.

Читайте також: На Сході висока інтенсивність боїв, немає затишшя, – Маляр

Разом з тим, окупанти бачать мету у захопленні Півдня та Сходу, тому розглядають Харківську область, як можливість рухатися далі,

– повідомила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони України підкреслила, що сьогодні є серйозна загроза для цих регіонів і цю інформацію ніхто не приховує.

Яка ситуація на фронті та які плани у військ окупантів: дивіться відео



