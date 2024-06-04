Российский план невозможен без полной мобилизации

В целом сегодня с учетом среднестатистического мобилизационного потенциала 30 тысяч новобранцев в месяц это вполне возможно. Но только с учетом поэтапного наращивания мобилизации до 50 тысяч в месяц и объявления всеобщей или частичной мобилизации в России.

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Такой показатель позволял бы ежемесячно компенсировать потери в 30 тысяч и накапливать ресурсы до показателя +140 тысяч бойцов до конца года.

Возникает вопрос, откуда с такими показателями врагу набрать 300 тысяч, о которых с недавних пор столько разговоров? Ответ прост – только путем объявления всеобщей мобилизации.

Только всеобщая мобилизация позволит военно-политическому руководству России набирать ежемесячно до 100 тысяч с треском самой мобилизационной системы. Причем минимум до 40 тысяч должны идти на компенсацию ежемесячных потерь с учетом их роста. То есть за месяц Россия сможет наращивать человеческий ресурс в среднем на 60 тысяч, а чтобы выйти на показатель накопления резерва в 300 тысяч ей понадобится до полугода.

Если в России всеобщая мобилизация начнется в июне, то эти 300 тысяч в распоряжении оккупационного войска будут не мгновенно, а до конца 2024 года.

Повторюсь, это все возможно только при вышеупомянутых показателях. Если же один из них изменится в большую или меньшую сторону, изменятся и сроки и возможности.

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Совершенно отдельная тема касается вопроса – чем эти 300 тысяч комплектовать? Имеется в виду штатная комплектация техникой каждого подразделения. Ведь у нынешнего контингента оккупантов в Украине и так острый дефицит этой составляющей. Это может намекать на то, что переход в формат маршевого батальона практически всего контингента россиян – неизбежная среднесрочная перспектива. Понятно, что такой переход потребует других решений по противодействию штурмам.