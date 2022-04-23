Россия хочет не просто убить защитников Мариуполя, а поставить их на колени

Российские оккупанты не хотят просто ликвидировать защитников блокадного Мариуполя. Враг хочет поставить наших военных на колени.

Эта картинка нужна кафиров для пропаганды. Об этом в эфире национального телевидения сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Мы с Арахамией лично готовы выехать в Мариуполь, – Подоляк

Украинские военные уже почти 2 месяца находятся в блокаде, но не сдаются. Напротив – они дают россиянам отпор. Поэтому Кремль очень хочет показать, как отважные бойцы сдались.

Россия думает, что этого никто не понимает, но миру это понятно. Они не просто хотят убить людей, они хотят показательно поставить их на колени, снять какие-то пропагандистские ролики и затем прокрутить их для своих внутренних нужд,

– объяснил Подоляк.

Он уверен, что даже это не поможет россиянам выиграть войну.