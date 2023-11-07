Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 622 дня. За прошедшие сутки на линии боевых действий произошло 78 столкновений.

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Ситуация на фронте

на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, а также минует прифронтовые территории.

на Купянском направлении враг безуспешно пытался штурмовать вблизи Синковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Там наши защитники отразили около 20 атак противника.

на Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

на Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, однако успеха не имел. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

на Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Вблизи населенного пункта наши воины отразили более 20 атак.

на Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. На Шахтерском и Запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского, Красного, Роботиного и северо-западнее Вербового. Здесь наши защитники отразили более 10 атак.

на Мелитопольском направлении наши военные продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Наши военные работают по захватчикам