Россия хочет организовать централизованное командование войсками, – британская разведка

В Великобритании объяснили замену командующего войсками России в войне против Украины. Британская разведка считает, что так Москва пытается организовать централизованное управление войсками – чего не удавалось сделать раньше.

Недавно возглавил командование войсками России в войне на Украине генерал Александр Дворников. Он также командовал российскими войсками в Сирии – такой опыт, говорят в Британии, есть у многих генералов государства-агрессора.

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Неспособность координировать войска мешала России

Неспособность сладить и координировать военную деятельность мешала вторжению России сегодня,

– пояснили в британской разведке.

Также дворников еще с 2016 года командовал Южным военным округом России, граничащим с украинским Донбассом. Так что выбор генерала понятен, поскольку Москва сместила фокус своего внимания на Донбасс.

Эти изменения демонстрируют, насколько решительным является сопротивление украинцев

Вместе с тем, отметили британцы эти изменения являются ярким свидетельством того, насколько решительное сопротивление демонстрируют украинцы. Россия должна сейчас переоценивать положение дел, ведь ее довоенное планирование оказалось неэффективным.

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