Россия оставила людей Приднестровья без тепла и прибегает к шантажу, – правительство Молдовы

Россия пытается шантажировать Молдову через "Газпром". Она оставила людей в Приднестровье без тепла, ведь регион был зависим от российского топлива.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Молдовы Даниэля Водэ. По его словам, в ближайшее время правительство подготовит меры поддержки для граждан, а впоследствии – для бизнеса.

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Правительство Молдовы прокомментировало ситуацию в Приднестровье

Даниэль Водэ заявил, что Россия распространяет дезинформацию, обвиняя свою же дочернюю компанию в долгах, которые были опровергнуты международным аудитом.

Пришло время смотреть вперед, быть сильными и показать, что Молдова строит свое будущее на ценностях, а не на страхе,

– подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря правительства Молдовы, на правом берегу Днестра есть свет и газ "благодаря ответственным решениям, которые мы приняли вместе". Он добавил, что кроме собственных источников энергии, свет, тепло и газ поступают из Румынии, Украины и европейского рынка.

Молдаване, государственные учреждения и молдавские компании оплачивают эти ресурсы и не имеют долгов. Экономя, избегая расточительства и проявляя дисциплину, мы успешно пройдем эту зиму,

– отметил Водэ.

Он также сообщил, что в ближайшее время Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) объявит о новых тарифах на электроэнергию.

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, из-за чего в Приднестровье начались массовые отключения газа. В "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" ранее сообщали, что в многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи.

В то же время в правительстве Молдовы заявляли, что Россия отказалась поставлять газ в регион по обходному маршруту.