Об этом в эфире 24 канала рассказал научный сотрудник Национальной академии наук Украины, историк Александр Алферов. Он отметил, что так Россия хочет украсть наше историческое наследство.

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"Не впервые Лавров, Песков и сам Путин делают такие заявления. Это все для того, чтобы лишить нас исторического наследия. Поэтому не надо удивляться. Они не первый год, не первый век пытаются отобрать наследство Украины-Руси. Им это не удается, а даже если удается, то такими нападающими аллегориями", – рассказал Алферов.

Справка. Президент Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня расцвета Украинской Государственности. Его отныне ежегодно будут праздновать 28 июля.

Россия хочет продемонстрировать величие

Историк напомнил, что в Москве несколько лет назад установили памятник Владимиру Великому возле Кремля. Такой поступок – один из важных маячков, ментальных якорей, которые разбросали по территории России.

Однако никоим образом Москва не может претендовать на наследство Украины. Соответственно, Лавров – это не что иное, как рупор кремлевской агитации и попытки продемонстрировать миру величие России,

– отметил Алферов.

У России есть свой День Государственности

Алферов подчеркнул, что позиции Москвы достаточно сильны из-за огромного административного давления, финансовых потоков, которыми и покупают информационное пространство.

"Однако любые их декорации заканчиваются на том, где историки начинают действительно искать, что же кроется за этими претензиями. Сегодня имеем подписанный президентом указ о Дне Государственности. И мы вступили в гонку за хронологию существования государственности Украины", – сказал ученый.

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Он напомнил, что у России тоже есть день государственности, который отмечают 21 сентября от 2011 года. Это фиксирует Россию в контексте историзма от 862 года. Зато украинский День Государственности занимает нишу со времен основания Киева, а это более 1500 лет.

"Бесспорно, это вызвало возмущение у россиян, которые не могли придумать ни одной другой даты, кроме 862 года. Ибо у них исторической тяглости, как таковой, даже на эти даты не существует. Поэтому понятно, что реплика Лаврова касается тщеславия, снобизма, который воспитали на имперском фоне", – сказал Алферов.

Претензии России – элемент войны

Возмущение относительно Дня Украинской Государственности – это исключительно элемент гибридной войны России. Историк отмечает, что так россияне пытаются возразить украинцам их происхождение.

"Украина и Россия на одной исторической площадке. Только эта историческая площадка под названием Русь – наше средневековое украинское государство, а для них – это государство, на которое они претендуют", – отметил Алферов.

Александр Алферов о Дне Украинской Государственности: смотрите видео

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