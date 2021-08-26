Об этом в эфире 24 канала рассказал научный сотрудник Национальной академии наук Украины, историк Александр Алферов. Он отметил, что так Россия хочет украсть наше историческое наследство.
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"Не впервые Лавров, Песков и сам Путин делают такие заявления. Это все для того, чтобы лишить нас исторического наследия. Поэтому не надо удивляться. Они не первый год, не первый век пытаются отобрать наследство Украины-Руси. Им это не удается, а даже если удается, то такими нападающими аллегориями", – рассказал Алферов.
Россия хочет продемонстрировать величие
Историк напомнил, что в Москве несколько лет назад установили памятник Владимиру Великому возле Кремля. Такой поступок – один из важных маячков, ментальных якорей, которые разбросали по территории России.
Однако никоим образом Москва не может претендовать на наследство Украины. Соответственно, Лавров – это не что иное, как рупор кремлевской агитации и попытки продемонстрировать миру величие России,
– отметил Алферов.
У России есть свой День Государственности
Алферов подчеркнул, что позиции Москвы достаточно сильны из-за огромного административного давления, финансовых потоков, которыми и покупают информационное пространство.
"Однако любые их декорации заканчиваются на том, где историки начинают действительно искать, что же кроется за этими претензиями. Сегодня имеем подписанный президентом указ о Дне Государственности. И мы вступили в гонку за хронологию существования государственности Украины", – сказал ученый.
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Он напомнил, что у России тоже есть день государственности, который отмечают 21 сентября от 2011 года. Это фиксирует Россию в контексте историзма от 862 года. Зато украинский День Государственности занимает нишу со времен основания Киева, а это более 1500 лет.
"Бесспорно, это вызвало возмущение у россиян, которые не могли придумать ни одной другой даты, кроме 862 года. Ибо у них исторической тяглости, как таковой, даже на эти даты не существует. Поэтому понятно, что реплика Лаврова касается тщеславия, снобизма, который воспитали на имперском фоне", – сказал Алферов.
Претензии России – элемент войны
Возмущение относительно Дня Украинской Государственности – это исключительно элемент гибридной войны России. Историк отмечает, что так россияне пытаются возразить украинцам их происхождение.
"Украина и Россия на одной исторической площадке. Только эта историческая площадка под названием Русь – наше средневековое украинское государство, а для них – это государство, на которое они претендуют", – отметил Алферов.
Александр Алферов о Дне Украинской Государственности: смотрите видео
Как Россия ворует наследство Киевской Руси
- Россия высказывает претензии по наследию Киевской Руси. Об этом говорилось в манипулятивной статье президента Владимира Путина. Вместо этого Украину он считает детищем Советского Союза.
- В Москве даже в 2016 году установили бронзовый памятник Владимиру Великому. Кремль считает, что киевский князь был "праоснователем" современной России.
- Историки объяснили, почему Россия не может быть наследницей Киевской Руси. Поскольку коренными жителями на территории Москвы были угро-финские племена.