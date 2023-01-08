РПЦ хочет перекинуть священников на фронт: инициативу не поняли даже россияне

Российская православная церковь заявила о планах отправить в Украину большее количество священнослужителей. Эту инициативу высмеяли даже россияне.

По мнению РПЦ, "десятков военных священников", уже отправившихся с оккупационной армией на войну против Украины, слишком мало. Представитель российской церкви Владимир Легойда сказал, что их нужно побольше отправить на фронт. Об этом сообщают российские СМИ, как заметил 24 Канал.

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Россия хочет забросить в Украину больше "боевых попов"

Легойда сказал, что количество священников, которых перебрасывают на украинский фронт, недостаточно. Пользователи сети смеются, что российские попы не успевают отпевать своих солдат.

Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировку, точное количество назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно,

– сказал Легойда.

Он добавил, что сейчас РПЦ "работает над увеличением количества военных священников, урегулированием их статуса и соцгарантий".

Реакция сети

Пользователи соцсети, среди которых есть и россияне, отреагировали довольно весело: