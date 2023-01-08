РПЦ хочет перекинуть священников на фронт: инициативу не поняли даже россияне
Российская православная церковь заявила о планах отправить в Украину большее количество священнослужителей. Эту инициативу высмеяли даже россияне.
По мнению РПЦ, "десятков военных священников", уже отправившихся с оккупационной армией на войну против Украины, слишком мало. Представитель российской церкви Владимир Легойда сказал, что их нужно побольше отправить на фронт. Об этом сообщают российские СМИ, как заметил 24 Канал.
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Россия хочет забросить в Украину больше "боевых попов"
Легойда сказал, что количество священников, которых перебрасывают на украинский фронт, недостаточно. Пользователи сети смеются, что российские попы не успевают отпевать своих солдат.
Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировку, точное количество назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно,
– сказал Легойда.
Он добавил, что сейчас РПЦ "работает над увеличением количества военных священников, урегулированием их статуса и соцгарантий".
Реакция сети
Пользователи соцсети, среди которых есть и россияне, отреагировали довольно весело:
- "В РПЦ пожаловались на нехватку священников на войне в Украине. Очень мало желающих ехать в зону боевых действий. P.S. Отпевать некому?"
- "Не успевают отпевать убитых".
- "Это шутка???"
- "Для этого есть замполиты. Или не хватает священников для отпевания?"
- "У вас вообще что-то есть в достатке на фронте?"
- "РПЦ – это позор всемирного православия".