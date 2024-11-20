Источники 24 Канала в секторе безопасности и обороны рассказали, что, возможно, Россия через правительства и представителей других стран попытается донести подготовленный месседж к новой администрации США. Кроме того, в Кремле прогнозируют развитие международных процессов по четырем основным сценариям.

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Какой раздел Украины нафантазировали в Кремле

По вражеским фантазиям, территория Украины должна быть разделена на следующие основные части:

" новые регионы России " – предусматривает официальное вхождение в состав России Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также Крыма и города Севастополь. Сегодня Кремль сосредоточивает основные военные усилия на реализации этой задачи;

" – предусматривает официальное вхождение в состав России Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также Крыма и города Севастополь. Сегодня Кремль сосредоточивает основные военные усилия на реализации этой задачи; " пророссийское государственное образование " – предусматривает создание государства с пророссийским правительством на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей и города Киев. Это также включает отказ от европейской и евроатлантической интеграции, а также присутствие российских войск (в частности, военные базы, подобные тем, что есть в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии);

" – предусматривает создание государства с пророссийским правительством на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей и города Киев. Это также включает отказ от европейской и евроатлантической интеграции, а также присутствие российских войск (в частности, военные базы, подобные тем, что есть в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии); "спорные территории" (западная часть Украины) – в эту категорию входят Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Закарпатская области. Кремль считает, что будущее этих территорий должно решаться между Россией и соседними государствами, такими как Венгрия, Польша и Румыния.

Какой Кремль видит Украину к 2045 году / Карта "Интерфакс-Украина"

Кремль также предусматривает развитие международных событий по четырем основным сценариям. Сценарии "Доминирование США и Запада" и "Приобретение Китаем статуса ведущей державы мира" рассматриваются как неблагоприятные для России, поскольку они могут реализоваться в случае поражения или замораживания войны с Украиной.

Зато сценарии "Формирование многополярного мира и разделение ведущими акторами сфер влияния" и "Регионализация/хаотизация" считаются Кремлем благоприятными. В этих случаях предусмотрена победа над Украиной и выгодное для Москвы развитие событий в мире.