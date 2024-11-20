Джерела 24 Каналу у секторі безпеки і оборони розповіли, що, можливо, Росія через уряди та представників інших країн спробує донести підготовлений меседж до нової адміністрації США. Крім того, у Кремлі прогнозують розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями.

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Який розподіл України нафантазували у Кремлі

За ворожими фантазіями, територія України повинна бути розподілена на такі основні частини:

  • "нові регіони Росії" – передбачає офіційне входження до складу Росії Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму і міста Севастополь. Сьогодні Кремль зосереджує основні військові зусилля на реалізації цього завдання;
  • "проросійське державне утворення" – передбачає створення держави з проросійським урядом на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та міста Київ. Це також включає відмову від європейської та євроатлантичної інтеграції, а також присутність російських військ (зокрема, військові бази, подібні до тих, що є в Придністров’ї, Південній Осетії та Абхазії);
  • "спірні території" (західна частина України) – до цієї категорії входять Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій повинно вирішуватися між Росією та сусідніми державами, такими як Угорщина, Польща та Румунія.

Як Росія хоче поділити Україну

Якою Кремль бачить Україну до 2045 року / Карта "Інтерфакс-Україна"

Кремль також передбачає розвиток міжнародних подій за чотирма основними сценаріями. Сценарії "Домінування США та Заходу" і "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" розглядаються як несприятливі для Росії, оскільки вони можуть реалізуватися в разі поразки або замороження війни з Україною.

Натомість сценарії "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" та "Регіоналізація/хаотизація" вважаються Кремлем сприятливими. У цих випадках передбачено перемогу над Україною та вигідний для Москви розвиток подій у світі.