Кроме того, по данным ISW, россияне также активизировали свои усилия по дестабилизации внутренней ситуации в Молдавии. Там страна-агрессор распространяет уже привычные нарративы о "защите русскоязычных граждан".

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Россия пытается подорвать поддержку Украины западными партнерами

Эксперты ISW, со ссылкой на материал Washington Post, рассказали, что издание получило документы Кремля от неизвестной европейской службы безопасности, свидетельствующие, что первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко занимается операциями Кремля по подрыву поддержки Украины и НАТО в информационном пространстве Франции. В частности, это происходит через французских политиков и активистов.

В документах перечислялись конкретные нарративы, которые Кремль пытался продвигать во Франции, включая то, что санкции против России нанесли ущерб французской экономике, что поставки оружия в Украину ухудшили способность Франции защитить себя, что постоянная поддержка Украины приведет к Третьей мировой войне, и что страна не должна финансировать иностранную войну,

– рассказали аналитики.

В американском Институте изучения войны также отметили, что эти документы также показывают, что кремлевские политтехнологи поручили сотруднику российской ботофермы написать "200-символьный комментарий француза среднего возраста", утверждая, что европейская поддержка Украины является "дурной авантюрой" и что продолжение этой поддержки увеличивает инфляцию и снижает уровень жизни.

Кроме того, как отметили аналитики, Washington Post также сообщила, что шестимесячное расследование правительства Франции обнаружило, что Россия проводит долгосрочную кампанию по дезинформации в стране для защиты и продвижения своих интересов и поляризации французского общества.

"Россия использует подобную информационную тактику в Украине, на Западе и во всем мире. Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета также обнаружила, что россияне создавали онлайн-контент так, чтобы он выглядел, как созданный внутри другой страны, чтобы уменьшить поддержку НАТО Западом перед саммитом Альянса в июле 2023 года", – подчеркнули в ISW.

Кроме того, компания Graphika недавно обнаружила, что россияне создали тысячи фейковых аккаунтов, направленных на клевету бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, и связали эти усилия с предыдущей российской информационной кампанией по дискредитации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в начале 2023 года.

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове

Эксперты ISW отметили, что российский государственный информационный канал ТАСС заявил, что 19,1% школьников в Молдове якобы выбирают обучение на русском языке.

ТАСС утверждал, что отказ правительства Молдовы признать русский язык государственным в 1989 году привел к войне в Приднестровье и конфликту с Гагаузией. Канал также сообщал, что руководящая проевропейская молдавская "Партия Действие и Солидарность" обостряет эти якобы давние языковые разногласия, не придав статуса русскому языку "языка межэтнического общения",

– сказали в Институте изучения войны.

Аналитики отметили, что Россия постоянно поддерживает пророссийских деятелей в Молдове для содействия политической нестабильности и расколу. В частности, Кремль использовал подобную аргументацию как одно из оснований для полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Россия, вероятно, пытается оправдать какие-либо будущие действия в Молдове как попытку защитить своих "соотечественников за рубежом", термин, который Россия широко определила как этнических россиян и русскоязычных лиц за пределами России, независимо от их гражданства", – подчеркнули в ISW.

В Институте также отметили, что Россия продолжает оправдывать свое вторжение в Украину, в частности, утверждая, что якобы "защищает своих соотечественников" в Украине и их право использовать русский язык.