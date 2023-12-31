Крім того, за даними ISW, росіяни також активізували свої зусилля із дестабілізації внутрішньої ситуації у Молдові. Там країна-агресорка поширює вже звичні наративи про "захист російськомовних громадян".

Цікаво "Друга Україна": у ISW проаналізували зміну риторики Росії щодо Фінляндії

Росія намагається підірвати підтримку України західними партнерами

Експерти ISW, з посиланням на матеріал Washington Post, розповіли, що видання отримало документи Кремля від невідомої європейської служби безпеки, які свідчать про те, що перший заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кирієнко опікується операціями Кремля з підриву підтримки України та НАТО в інформаційному просторі Франції. Зокрема, це відбувається через французьких політиків та активістів.

У документах перераховувалися конкретні наративи, які Кремль намагався просувати у Франції, включаючи те, що санкції проти Росії завдали шкоди французькій економіці, що постачання зброї в Україну погіршило здатність Франції захистити себе, що постійна підтримка України призведе до Третьої світової війни, і що країна не повинна фінансувати іноземну війну,

– розповіли аналітики.

В американському Інституті вивчення війни також зазначили, що ці документи також показують, що кремлівські політтехнологи доручили співробітнику російської ботоферми написати "200-символьний коментар француза середнього віку", стверджуючи, що європейська підтримка України є "дурною авантюрою" і що продовження цієї підтримки збільшує інфляцію та знижує рівень життя.

Крім того, як зазначили аналітики, Washington Post також повідомила, що шестимісячне розслідування уряду Франції виявило, що Росія проводить довгострокову кампанію дезінформації в країні для захисту та просування своїх інтересів та поляризації французького суспільства.

"Росія використовує подібну інформаційну тактику в Україні, на Заході та в усьому світі. Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради також виявила, що росіяни створювали онлайн-контент так, щоб він виглядав, як створений усередині іншої країни, щоб зменшити підтримку НАТО Заходом перед самітом Альянсу в липні 2023 року", –підкреслили в ISW.

Крім того, компанія Graphika нещодавно виявила, що росіяни створили тисячі фейкових акаунтів, спрямованих на наклеп на колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова, і пов'язали ці зусилля з попередньою російською інформаційною кампанією з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на початку 2023 року.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові

Експерти ISW, зазначили, що російський державний інформаційний канал ТАРС заявив, що 19,1% школярів у Молдові буцімто обирають навчання російською мовою.

ТАРС стверджував, що відмова уряду Молдови визнати російську мову державною в 1989 році призвела до війни в Придністров’ї та конфлікту з Гагаузією. Канал також повідомляв, що керівна проєвропейська молдовська "Партія Дія і Солідарність" загострює ці нібито давні мовні розбіжності, не надавши статусу російській мові "мови міжетнічного спілкування",

– сказали в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначили, що Росія постійно підтримує проросійських діячів у Молдові для сприяння політичній нестабільності та розколу. Зокрема, Кремль використовував подібну аргументацію як одну з підстав для повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році

"Росія, ймовірно, намагається виправдати будь-які майбутні дії в Молдові як спробу захистити своїх "співвітчизників за кордоном", термін, який Росія широко визначила як етнічних росіян і російськомовних осіб за межами Росії, незалежно від їхнього громадянства", – наголосили в ISW.

В Інституті також зауважили, що Росія продовжує виправдовувати своє вторгнення в Україну, зокрема, стверджуючи, що нібито "захищає своїх співвітчизників" в Україні та їх право використовувати російську мову.