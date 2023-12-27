Відомий пов’язаний із Кремлем російський мілблогер стверджував, що Фінляндія стає "другою Україною". Він створював риторичні паралелі між російськими наративами про Україну та Фінляндію і припускав, що територіальні та ідеологічні цілі Росії не зупиняються на війні в Україні.

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Росія знайшла у Фінляндії неонацистів

Мілблогер заявив, що зараз США мають доступ до 35 військових баз у Фінляндії, Швеції та Данії, зокрема, до фінської бази, яка розташована за 137 кілометрів від кордону з Росією. США нещодавно підписали угоди про співпрацю в галузі оборони як з Фінляндією, так і зі Швецією, які надають американським військам доступ до своїх військових баз.

Мілблогер також стверджував, що Фінляндія стає "другою Україною" через нібито відомість фінських неонацистських організацій і ймовірне зростання фінських націоналістичних рухів, таких як Карельський національний батальйон,

– мовиться у зведенні.

Посилання мілблогера на концепції неонацизму та націоналізму перегукується з деякими основними наративами, які Кремль використовував для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. Нещодавно Росія вжила заходів щодо військової позиції проти Фінляндії, а саме шляхом відновлення Ленінградського військового округу, який матиме зону дій в основному вздовж російсько – фінського кордону.

Аналітики ISW неодноразово оцінювали, що Росія прогне досягнути максималістських цілей в Україні. Дедалі агресивніша риторика Росії та її військова позиція щодо Фінляндії свідчить про те, що Росія зберігає експансивні цілі за межами поля бою в України. Це особливо актуально через нещодавній вступ Фінляндії до НАТО. У ISW не вважають, що Росія має поточний військовий потенціал або має намір загрожувати Фінляндії або будь-якому члену НАТО у військовому плані, але риторика викликає занепокоєння щодо довгострокових цілей Росії.

Росія розмістить на кордоні з Фінляндією нові гаубиці

Росія незабаром розмістить свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією. Про це заявив глава державного оборонного конгломерату Ростех Сергій Чемезов.

Він зазначив, що випробування нових самохідних артилерійських установок Коаліція-СВ завершені, і їх серійне виробництво вже розпочато.

Чемезов повідомив, що гаубиці доставлять до Північного військового округу, аби забезпечити перевагу над західними зразками артилерії з точки зору дальності стрільби.

Путін висловився щодо Фінляндії