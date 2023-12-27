Известный связанный с Кремлем российский милблогер утверждал, что Финляндия становится "второй Украиной". Он создавал риторические параллели между российскими нарративами об Украине и Финляндии и предполагал, что территориальные и идеологические цели России не останавливаются на войне в Украине.

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Россия нашла в Финляндии неонацистов

Милблогер заявил, что сейчас США имеют доступ к 35 военным базам в Финляндии, Швеции и Дании, в частности, к финской базе, расположенной в 137 километрах от границы с Россией. США недавно подписали соглашения о сотрудничестве в области обороны как с Финляндией, так и со Швецией, которые предоставляют американским войскам доступ к своим военным базам.

Милблогер также утверждал, что Финляндия становится "второй Украиной" из-за якобы известности финских неонацистских организаций и вероятного роста финских националистических движений, таких как Карельский национальный батальон,

– говорится в своде.

Ссылка милблогера на концепции неонацизма и национализма восходит к некоторым основным нарративам, которые Кремль использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину. Недавно Россия приняла меры по военной позиции против Финляндии, а именно путем восстановления Ленинградского военного округа, который будет иметь зону действий в основном вдоль российско-финской границы.

Аналитики ISW неоднократно оценивали, что Россия стремится достичь максималистских целей в Украине. Все более агрессивная риторика России и ее военная позиция по отношению к Финляндии свидетельствуют о том, что Россия сохраняет экспансивные цели за пределами поля боя у Украины. Это особенно актуально из-за недавнего вступления Финляндии в НАТО. В ISW не считают, что Россия имеет текущий военный потенциал или намерена угрожать Финляндии или любому члену НАТО в военном плане, но риторика вызывает беспокойство по поводу долгосрочных целей России.

Россия разместит на границе с Финляндией новые гаубицы

Россия вскоре разместит свои новейшие гаубицы в Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией. Об этом заявил глава государственного оборонного конгломерата Ростех Сергей Чемезов.

Он отметил, что испытания новых самоходных артиллерийских установок Коалиция-СВ завершены, и их серийное производство уже начато.

Чемезов сообщил, что гаубицы доставят в Северный военный округ, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии с точки зрения дальности стрельбы.

Путин высказался по поводу Финляндии