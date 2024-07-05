Экономист Максим Блант озвучил мнение 24 Каналу, что после визита российского диктатора в Северную Корею 18 июня, Россия планирует получить от КНДР советское вооружение, чтобы иметь возможность продолжать войну в Украине. Дополнительно, по его словам, Путин хочет использовать население республики, как дешевую рабочую силу.

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Разговоры об использовании рабочих КНДР ведутся давно

Блант отметил, что сейчас в России полная беда с миграционной политикой. По его словам, с одной стороны бегают представители ведомств экономического блока и сельского хозяйства, которые озадачены по поводу того, что им не хватает сезонных рабочих. С другой стороны неделю назад глава следственного комитета рассказал, как он ловит мигрантов и отправляет на фронт. Чиновник гордится тем, что это лишает людей, которые приезжают из Узбекистана и Таджикистана, желания прибывать в Россию.

С северокорейскими рабочими все проще. Они будут делать то, что им скажут. Думаю, что этот вопрос был предметом для переговоров между Путиным и Ким Чен Ыном. Разговоры об использовании корейской рабочей силы, в том числе и на оккупированных территориях, ведутся с начала войны,

– озвучил Блант.

Российский диктатор 18 июня побывал в КНДР. Там Путин провел встречу с Ким Чен Ыном, в результате которой был подписан договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Страны имеют цель разработать альтернативные системы торговли, поскольку находятся под санкциями. Кроме того, хотят поддерживать друг друга в случае, если на одну из стран будет совершено нападение.