Украина ни в коем случае не стоит на это соглашаться. Такое мнение высказал российский адвокат Николай Полозов.
К теме Обильные осадки не спасут: ученые говорят, что Крым может остаться без питьевой воды
"Конечно, для России важно получить эту воду в обмен на отсутствие каких-либо обязательств. Была похожая ситуация с поставкой электроэнергии в Крым", – обїяснил адвокат.
Что было с поставкой электроэнергии в Крым
Полозов напомнил, что после блокировки поставки электроэнергии в Крым Украина предложила России покупать ее, но на определенных условиях.
Чтобы в договоре было указано, что Крым – оккупированная территория,
– рассказал Полозов.
Тогда президент России Владимир Путин заявил, что проведет опрос среди крымчан. Однако Кремль так и не согласился на покупку электроэнергии.
"С водой та же ситуация. Если власть все-таки решит подавать воду в Крым – стоит отметить, что это не российский Крым, а временно оккупированній. Если просто продавать воду за деньги – это торговля украинским суверенитетом, можно забыть о Крыме", – заверил Полозов.
Вода в Крыму: последние новости
- В Крыму в первый раз за почти столетие затопило улицы. За сутки 17 июня там выпала сразу 3-месячная норма.
- Несмотря на такие климатические изменения, ученые убеждены, что осадки не спасут полуостров от засухи.
- Из-за недостатка воды людям приходится покупать ее, что существенно "бьет по карману".