Украина ни в коем случае не стоит на это соглашаться. Такое мнение высказал российский адвокат Николай Полозов.

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"Конечно, для России важно получить эту воду в обмен на отсутствие каких-либо обязательств. Была похожая ситуация с поставкой электроэнергии в Крым", – обїяснил адвокат.

Что было с поставкой электроэнергии в Крым

Полозов напомнил, что после блокировки поставки электроэнергии в Крым Украина предложила России покупать ее, но на определенных условиях.

Чтобы в договоре было указано, что Крым – оккупированная территория,

– рассказал Полозов.

Тогда президент России Владимир Путин заявил, что проведет опрос среди крымчан. Однако Кремль так и не согласился на покупку электроэнергии.

"С водой та же ситуация. Если власть все-таки решит подавать воду в Крым – стоит отметить, что это не российский Крым, а временно оккупированній. Если просто продавать воду за деньги – это торговля украинским суверенитетом, можно забыть о Крыме", – заверил Полозов.

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