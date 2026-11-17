Согласно сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, массовое присвоение недвижимости граждан является частью системной политики Москвы по вытеснению местного населения и его замещению россиянами.

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Какими способами оккупанты достигают своей цели на ВОТ

Для реализации своей цели захватчики целенаправленно ухудшают условия проживания гражданского населения в захваченных общинах. Дефицит электроэнергии, тепла, топлива, продовольствия и медикаментов превратился в критический фактор давления с наступлением холодов.

Оккупационные власти используют отсутствие базовых социальных условий как рычаг влияния на местных жителей. В частности, в Каланчацкой общине доступ к пунктам обогрева обещают предоставить только тем, кто раскроет регистрационные данные о месте работы и проживания.

Недвижимость украинцев, покинувших регион из-за боевых действий, оккупанты заносят в реестры так называемого бесхозного имущества. Формальными поводами для конфискации становятся отсутствие перерегистрации по российским правилам, неуплата коммунальных услуг или фактическое неиспользование помещений.

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Чтобы сохранить право на собственное жилье, законных владельцев заставляют взаимодействовать с оккупационной администрацией и лично получать российские документы. Вынужденное отсутствие людей захватчики используют как повод для узаконивания грабежа частного жилья.

Сначала Россия начала войну и создала невыносимые условия, при которых люди вынуждены покидать свои дома, а затем – использует вынужденное отсутствие законных владельцев как повод для масштабного разграбления чужого имущества– отметили в ГУР.

К слову, на днях в соцсетях опубликовали в свежие кадры из временно оккупированной Голой Пристани в Херсонской области. На видео запечатлены безлюдные улицы и разрушенные жилые дома.