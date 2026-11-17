Згідно з повідомленням Головного управління розвідки МО України, масове привласнення нерухомості громадян є частиною системної політики Москви з витіснення місцевого населення та його заміщення росіянами.

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Якими шляхами окупанти досягають своєї мети на ТОТ

Для реалізації своєї мети загарбники цілеспрямовано погіршують умови проживання цивільних у захоплених громадах. Дефіцит електроенергії, тепла, пального, харчів і медикаментів перетворився на критичний фактор тиску з настанням холодів.

Окупаційна влада використовує відсутність базових соціальних умов як важіль впливу на місцевих жителів. Зокрема, у Каланчацькій громаді доступ до пунктів обігріву обіцяють надати лише тим, хто розкриє реєстраційні дані щодо місця роботи та проживання.

Нерухомість українців, які залишили регіон через бойові дії, окупанти записують до реєстрів так званого безхазяйного майна. Формальними приводами для конфіскації стають відсутність перереєстрації за російськими правилами, несплата комунальних послуг або фактичне невикористання приміщень.

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Щоб зберегти право на власні оселі, законних господарів змушують взаємодіяти з окупаційною адміністрацією та особисто отримувати російські документи. Вимушену відсутність людей загарбники використовують як привід для узаконення грабунку приватного житла.

Спершу Росія розпочала війну та створила нестерпні умови, за яких люди змушені залишати свої домівки, а далі – використовує вимушену відсутність законних власників як привід для масштабного грабунку чужого майна– зауважили у ГУР.

До слова, днями у соцмережах оприлюднили свіжі кадри з тимчасово окупованої Голої Пристані на Херсонщині. На відео зафіксували безлюдні вулиці та понівечені житлові будинки.