Аналитики напомнили, что до начала полномасштабного вторжения между Украиной и Россией существовал договор. Согласно ему, Азовское море признавалось исторически внутренними водами как России, так и Украины. На основании договора суда под российским или украинским флагом в Азовском море пользовались свободой судоходства.

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Но в годовщину полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2023 года, Украина денонсировала все договоры с Россией по поводу Азовского моря.

Чего стремятся достичь россияне, признав Азовское море "внутренним водоемом" России

В Госдуме России рассмотрят проект закона о закреплении статуса Азовского моря как исключительно "внутреннего водоема России". РосСМИ писали, что так на море не будут распространяться действия международного законодательства.

Так называемый "депутат Госдумы России" от временно оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил 5 декабря, что якобы Дума попытается принять предложенный законопроект до конца 2023 года.

Предложенный законопроект, вероятно, предусматривает ряд соответствующих российских административных мер, которые потребуют от морских перевозок на пути к или из портов Азовского моря официально признать море внутренним водным объектом России и, следовательно, де-факто признать незаконную аннексию Россией оккупированных украинских территорий,

– заявили в ISW.

Аналитики американского Института изучения войны уточнили, что говорится о признании незаконной аннексии:

временного оккупированного Крыма;

оккупированных частей Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

В ISW также напомнили, что российский президент Владимир Путин в июне 2023 года подписал закон, также денонсировавший договор с Украиной. Глава Кремля тогда заявил, что якобы Украина "потеряла статус прибрежного государства Азовского моря", когда Россия оккупировала Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области в 2022 году.

Обратите внимание! Россия уничтожает флору и фауну Азовского моря. Ведь уровень солености там сравнялся по показателям с водой в Черном море. В частности, соленость выросла из-за перекрытия рек во время оккупации. Это может привести к уменьшению количества рыбы, однако увеличить численность медуз в море.