Россия готовится к так называемому народному голосованию относительно изменений в Конституцию. Такое "голосование" она планирует провести и на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе.

Свое намерение провести "голосование" на украинских территориях оккупационная российская власть объясняет наличием паспортов граждан РФ у жителей этих регионов. В украинском МИД такие заявления российской стороны воспринимают как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Речь идет как о незаконной выдаче российских паспортов жителям Донбасса, так и проведении голосования на оккупированных территориях, которое не может быть признано легитимным.

"Привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования", – отметили в украинском МИД.

При этом украинские дипломаты напомнили, что решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса "составляет грубое вмешательство во внутренние дела и является продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса". И напоминают, что "результаты этого незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".

Голосование в России за изменения в Конституцию: кратко