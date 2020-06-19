Россия хочет провести голосование по изменениям в Конституцию РФ на оккупированном Донбассе
Россия готовится к так называемому народному голосованию относительно изменений в Конституцию. Такое "голосование" она планирует провести и на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе.
Свое намерение провести "голосование" на украинских территориях оккупационная российская власть объясняет наличием паспортов граждан РФ у жителей этих регионов. В украинском МИД такие заявления российской стороны воспринимают как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
К теме Путин снова насилует
Речь идет как о незаконной выдаче российских паспортов жителям Донбасса, так и проведении голосования на оккупированных территориях, которое не может быть признано легитимным.
"Привлечение к участию в российском референдуме владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе искажает и ставит под сомнение результат общероссийского голосования", – отметили в украинском МИД.
При этом украинские дипломаты напомнили, что решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса "составляет грубое вмешательство во внутренние дела и является продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса". И напоминают, что "результаты этого незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
Голосование в России за изменения в Конституцию: кратко
- На 1 июля в России запланировано общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.
- Изменения затрагивают разделы о федеративном устройстве страны, президенте, Федеральном собрании и правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении. Всего там 206 правок.
- Среди прочего изменения в Конституцию предусматривают "обнуление" президентских сроков Путина. Затем он может снова избираться на два срока.
- В отличие от референдума, при общероссийском голосовании достаточно просто получить большинство голосов при любой явке. Голосование планируется пакетом, сразу за несколько поправок.
- Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которые коснутся и должности президента, изначально планировали провести 22 апреля, но из-за пандемии перенесли.