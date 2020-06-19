Росія готується до так званого народного голосування щодо змін до Конституції. Таке "голосування" вона планує провести й на окупованих територіях – в Криму та на Донбасі.

Свій намір провести "голосування" на українських територіях окупаційна російська влада пояснює наявність паспортів громадян РФ в жителів цих регіонів. В українському МЗС такі заяви російської сторони сприймають як чергову спробу порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Мова йде як про незаконну видачу російських паспортів жителям Донбасу, так і проведення голосування на окупованих територіях, яке не може бути визнано легітимним.

"Залучення до участі у російському референдумі власників незаконно виданих паспортів громадянина РФ у Криму та на Донбасі спотворює і ставить під сумнів результат загальноросійського голосування", – відзначили в українському МЗС.

При цьому українські дипломати нагадали, що рішення про масову видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях Донбасу "становить грубе втручання у внутрішні справи та є продовженням російських спроб повзучої анексії українського Донбасу". І нагадують, що "результати цього незаконного голосування на території тимчасово окупованого Криму будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством".

Голосування в Росії за зміни до Конституції: коротко