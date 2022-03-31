Как отметили в Генштабе ВСУ, в дальнейшем этих людей отправят на территорию Украины.

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Так, руководство России рассматривает вопрос формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории страны-агрессора осуществляется отбор сотрудников:

силовых структур,

прокуратур,

судов.

Именно их потом хотят отправить в Украину.

Оккупанты мечтают создать новую квазиреспублику

Добавим, что российские захватчики не оставляют попыток создать квазиреспублику на временно оккупированной территории Херсонской области. Враг хочет провести фейковый "референдум".

Противник начал подготовку к проведению "референдума" по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области (так называемой "ХНР"),

– добавили в Генштабе ВСУ.

Стоит отметить, что Херсонская область находится под оккупацией уже около месяца. Тем не менее, местные жители не намерены сдаваться захватчикам. Граждане Украины каждый день героически противостоят врагу.

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