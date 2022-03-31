Як зазначили у Генштабі ЗСУ, надалі цих людей відправлять на територію України.

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Так, керівництво Росії розглядає питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. За наявною інформацією, на території країни-агресорки здійснюється відбір співробітників:

силових структур,

прокуратур,

судів.

Саме їх потім хочуть відправити в Україну.

Окупанти мріють створити нову квазіреспубліку

Додамо, що російські загарбники не полишають спроб створити квазіреспубліку на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ворог хоче провести фейковий "референдум".

Противник розпочав підготовку до проведення "референдуму" зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "ХНР"),

– додали у Генштабі ЗСУ.

Варто зазначити, що Херсонщина перебуває під окупацією вже близько місяця. Проте, місцеві жителі не мають наміру здаватися загарбникам. Громадяни України кожного дня героїчно протистоять ворогу.

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