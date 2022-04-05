Россия хочет убедить весь мир, что Украины не существовало: историческое опровержение фейка
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Россия пытается убедить весь мир в том, что Украины как государства никогда не существовало. Эти вбросы они пытаются годами укоренить в голове как своих граждан, так и всего мира.
Министерство культуры и информационной политики и SPRAVDI напомнили, что, пока в Москве поклонялись царю, Украина уже заложила основы суверенной, свободной и цивилизованной страны.
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Там отметили, что еще в 1710 году украинец гетман Филипп Орлик создал первую в Европе модель свободного и независимого государства.
Речь идет о Конституции Филиппа Орлика. В ней было прописано понятие "свободного народа", основы демократии и правосудия, антикоррупционные и социальные устои.
Наше стремление к свободе не разбомбить и не затоптать сапогами огромных армий,
– говорится в публикации.
Историческое опровержение фейка / Фото SPRAVDI
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