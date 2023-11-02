Соответствующие суждения озвучил в интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Однако он уверен, что украинцы смогут увидеть настоящие планы агентуры.

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Российская агентура не должна вернуться

Алексей Данилов подчеркнул, что вскоре с политического кладбища будут возвращаться "женщины за мир" и "женщины за светлое будущее нашей страны" и т.п. Украинцы увидят многие такие российские программы, которые сейчас находятся в экзилии.

Россияне сейчас с ними очень сильно работают. У них будет еще одна такая попытка вдохнуть во все политические трупы новое дыхание. Но поверьте, уж никакая реанимация им не поможет,

– утверждает Данилов.

Секретарь СНБО ожидает, что народ быстро разберется, кто есть кто и почему они появились в инфопространстве именно сейчас. Однако, если после следующих выборов в Раду пройдут представители России, российских спецслужб, то это будет катастрофа. В этом случае Данилов не понимает, за что идет борьба.

Нейтрализация русской секты