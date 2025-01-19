Как существует вероятность нападения России на НАТО, так и вероятность ее полной деградации и упадка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Какие прогнозы 2025 года относительно войны в Украине

Немецкие аналитики предполагают, что в планах России в 2025 году оккупировать 4 украинские области – Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую. После этого Москва может направить свою военную машину против страны НАТО.

Прямые гибридные атаки планируются против Польши и стран Балтии. Председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Мари Агнес Штрак-Циммерманн считает, что если Путин вообще одержит победу в Украине, то может вполне напасть на страну НАТО через 4 – 5 лет.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал такие разговоры собственным предсказанием.

Большая вероятность превращения россии в сестру кндр с соответствующим закручиванием гаек для населения. Существует большая вероятность полного контроля за всем "рунетом" без исключений и транслирования в головы молодых россиян безумия нынешних кремлевских дедов через лишь одну соцсеть, которая останется в рф под полным контролем спецслужб,

– написал Ермак.

Он также добавляет, что технологические отрасли России продолжат деградировать, как и ее общество, что будет заперто в мечтах своего диктатора Путина. Он риторически спросил, нужна ли такая жизнь республикам в составе России, где война обходит только столицу Москву.