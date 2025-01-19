Як існує імовірність нападу Росії на НАТО, так і ймовірність її повної деградації та занепаду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Які прогнози 2025 року щодо війни в Україні

Німецькі аналітики припускають, що у планах Росії у 2025 році окупувати 4 українські області – Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку. Після цього Москва може спрямувати свою військову машину проти країни НАТО.

Прямі гібридні атаки плануються проти Польщі та країн Балтії. Голова Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Марі Агнес Штрак-Ціммерманн вважає, що якщо Путін взагалі здобуде перемогу в Україні, то може цілком напасти на країну НАТО через 4 – 5 років.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував такі розмови власним передбаченням.

Велика імовірність перетворення росії на сестру кндр з відповідним закручуванням гайок для населення. Існує велика імовірність повного контролю за всім "рунетом" без виключень і транслювання в голови молодих росіян божевілля нинішніх кремлівських дідів через лише одну соцмережу, яка залишиться в рф під повним контролем спецслужб,

– написав Єрмак.

Він також додає, що технологічні галузі Росії продовжать деградувати, як і її суспільство, що буде замкнене у мріях свого диктатора Путіна. Він риторично запитав, чи потрібне таке життя республікам у складі Росії, де війна обходить лише столицю Москву.