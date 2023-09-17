Как пишут вражеские СМИ, с соответствующим заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 16 сентября. Об этом сообщает 24 Канал.

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В Госдуме хотят закрыть границу с ЕС

По словам так называемого парламентария, нужно реагировать на "вызовы", возникающие в нынешней ситуации. Чепа отметил важность отстаивания "жесткой политики" по отношению к Западу, несмотря на то, что это может нанести прямой ущерб экономике России.

Я думаю, нам тоже нужно будет принимать меры, допустим, закрыть границу с этими странами, не обеспечив ни транзит, ничего, никаких средств. Я думаю, нужно делать ряд экономических шагов, во всяком случае. Пусть это и будет направлено в ущерб нашим интересам, но жестко поднимать тарифы на эти страны, а наши бизнесмены пусть ищут другие рынки сбыта. Надо делать все возможные политические и экономические шаги в ответ на эти действия этих стран.

Уже можно с уверенностью сказать, что Россия сама приближает себя к мировой изоляции. То есть железный занавес шаг за шагом опускается, все больше загоняя Кремль в ловушку, из которой невозможно будет выйти.

Что такое железный занавес Это время холодной войны между СССР и всем цивилизованным миром. Он означал идеологическое, культурное, социальное и экономическое отделение стран Советского союза и Варшавского договора от развитых государств Западной Европы и США.

Источник: Википедия

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