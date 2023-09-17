Як пишуть ворожі ЗМІ, з відповідною заявою виступив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Алєксєй Чєпа 16 вересня. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Вбивство громадян Польщі та обстріл літака Британії: скільки разів Росія атакувала країни НАТО

У Держдумі хочуть закрити кордон з ЄС

За словами так званого парламентаря, потрібно реагувати на "виклики", що постають в теперішній ситуацію. Чєпа наголосив на важливості відстоювання "жорсткої політики" щодо Заходу, попри те що це може завдати прямої шкоди економіці Росії.

Я думаю, нам теж треба буде вживати заходів, припустимо, закрити кордон із цими країнами, не забезпечивши ні транзит, нічого, жодних коштів. Я думаю, треба робити низку економічних кроків, у будь-якому разі. Нехай це і буде спрямовано на шкоду нашим інтересам, але жорстко підіймати тарифи на ці країни, а наші бізнесмени нехай шукають інші ринки збуту. Треба робити всі можливі політичні та економічні кроки у відповідь на ці дії цих країн.

Уже можна з упевненістю сказати, що Росія сама наближає себе до світової ізоляції. Себто залізна завіса крок за кроком опускається, все більше заганяючи Кремль у пастку, з якої неможливо буде вийти.

Що таке залізна завіса Це термін часів холодної війни між СРСР та усім цивілізованим світом. Він означав ідеологічне, культурне, соціальне та економічне відмежування країн Радянського союзу та Варшавського договору від розвинутих держав Західної Європи та США.

Джерело: Вікіпедія

Заборона на в'їзд російських автомобілів