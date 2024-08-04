Анализ обнародовали эксперты Института изучения войны (ISW). Аналитики изучили сообщения СМИ о том, что Кремль планировал передать хуситам в Йемене ракеты и другую военную технику, но отказался от этого после давления.

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План России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и свидетельствует о том, что Россия, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для косвенной конфронтации с Западом и влиять на процесс принятия решений на Западе,

– говорится в сообщении.

Зависимость от Ирана

Аналитики считают, планы России поддержать хуситов, чтобы косвенно противостоять Западу и угрожать дальнейшей эскалацией, согласуются с несколькими российскими информационными и гибридными операциями, которые имеют целью побудить Запад к самоустранению от поддержки Украины из-за опасений конфронтации с Россией.

Готовность Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов, которые нападают на Израиль и международное судоходство, является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и растущей зависимости России от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов,

– сообщили в ISW.

При этом отмечают, что углубление партнерства России с Ираном, вероятно, побудит Россию рассмотреть возможность поддержки других иранских марионеток и их использования в косвенных попытках угрожать Западу эскалацией.

Эта готовность России использовать Иран для косвенной конфронтации с Западом разрушит российские попытки представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как сбалансированную и, как отметили аналитики, может "еще больше осложнить российские отношения со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством".

Справочно. Россия готовилась доставить хуситам ракеты и другое военное оборудование в конце июля 2024 года, но отказалась от этого плана после дипломатических усилий США и Саудовской Аравии.