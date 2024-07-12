Эти заговоры включали вербовку преступников в разных странах для проведения нападений. Один из крупных разоблаченных планов был направлен против Армина Паппергера, генерального директора Rheinmetall.

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Раскрытие коварных планов России

Rheinmetall является крупным поставщиком военных технологий и артиллерийских снарядов для Украины в ее борьбе против россиян.

Обратите внимание! Недавно компания открыла предприятие по обслуживанию и ремонту бронетехники на западе Украины, а также планирует начать производство в стране.

Представитель Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон отказалась комментировать вероятный заговор против Паппергера, но сказала, что "кампания подрывной деятельности России становится все более интенсивной", и ей уделяют большое внимание в последние месяцы.

США обсуждают этот вопрос с нашими союзниками по НАТО. Мы активно работаем вместе над разоблачениями. Мы также четко заявили, что действия России не остановят союзников от дальнейшей поддержки Украины,

– добавил Уотсон.

Ни Rheinmetall, ни немецкое правительство не комментировали сообщения о заговоре против Паппергера.

Представитель Министерства внутренних дел Максимилиан Калл констатировал, что они не могут комментировать "отдельные кейсы", но добавил, что в целом Берлин "очень серьезно воспринимает рост угрозы со стороны России".

Мы знаем, что режим Путина стремится прежде всего подорвать нашу поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, но немецкое правительство не будет запуган,

– сказал Калл.

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Напомним, что в апреле немецкие следователи арестовали двух мужчин по подозрению в шпионаже на Россию. Одного из них также обвиняют в согласии на проведение нападений на потенциальные цели, в частности объекты американских военных.