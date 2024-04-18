Он отметил, что борьба с российским шпионажем должна стать одним из приоритетов. Об этом Олаф Шольц заявил во время итоговой пресс-конференции по результатам саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Немецкий лидер говорит, что Берлин не будет "закрывать глаза" на шпионскую деятельность, которая происходит в Германии. Именно поэтому службы безопасности имеют собственные механизмы для разоблачения шпионов.
Мы не можем и не будем с этим мириться. В этом отношении мы должны ставить высокие требования к нашим организациям безопасности,
– сказал Шольц.
Он отметил, что немецкое правительство реагирует на такие ситуации, однако главной реакцией должна быть комплексная борьба.
В Германии задержали двух российских агентов
Российские агенты в Германии шпионили за военными объектами США, а также готовили диверсии на объектах военной инфраструктуры и транспортных путях поставки помощи Украине. Шпионов, которые работали на российские спецслужбы, задержали немецкие правоохранители.
По данным СМИ, главным агентом оказался 39-летний немецко-российский гражданин Дитер С. из Баварии. Он обсуждал с представителями российских спецслужб диверсии на территории Германии. Правоохранители сообщают, что он договорился об осуществлении поджогов и взрывов на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах.
Журналисты Spiegel сообщили, что основной акцент делался на транспортных маршрутах, которые использовались для перемещения военного оборудования. Окончательной целью шпионов было подорвать поддержку Германии для Украины.
Последние новости Германии
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- 14 апреля немецкий канцлер Олаф Шольц начал свой тур по Китаю. Во время визита он посетил такие крупные города, как Чунцин, где он осмотрел завод по производству водородных топливных элементов компании Bosch. В то же время Шольц раскритиковал рост китайского экспорта в Россию после начала полномасштабного вторжения. Политик подчеркнул, что обходить санкции Запада и поставлять оружие России не стоит.
- 13 апреля правительство Германии объявило о немедленной поставке в Украину очередной единицы зенитно-ракетного комплекса Patriot. Причиной стало усиление авиационных атак России. В то же время важно, что Германия передает Украине целую систему, а не одну батарею.