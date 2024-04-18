Он отметил, что борьба с российским шпионажем должна стать одним из приоритетов. Об этом Олаф Шольц заявил во время итоговой пресс-конференции по результатам саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Немецкий лидер говорит, что Берлин не будет "закрывать глаза" на шпионскую деятельность, которая происходит в Германии. Именно поэтому службы безопасности имеют собственные механизмы для разоблачения шпионов.

Мы не можем и не будем с этим мириться. В этом отношении мы должны ставить высокие требования к нашим организациям безопасности,

– сказал Шольц.

Он отметил, что немецкое правительство реагирует на такие ситуации, однако главной реакцией должна быть комплексная борьба.

В Германии задержали двух российских агентов

Российские агенты в Германии шпионили за военными объектами США, а также готовили диверсии на объектах военной инфраструктуры и транспортных путях поставки помощи Украине. Шпионов, которые работали на российские спецслужбы, задержали немецкие правоохранители.

По данным СМИ, главным агентом оказался 39-летний немецко-российский гражданин Дитер С. из Баварии. Он обсуждал с представителями российских спецслужб диверсии на территории Германии. Правоохранители сообщают, что он договорился об осуществлении поджогов и взрывов на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах.

Журналисты Spiegel сообщили, что основной акцент делался на транспортных маршрутах, которые использовались для перемещения военного оборудования. Окончательной целью шпионов было подорвать поддержку Германии для Украины.

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