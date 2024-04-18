Він зазначив, що боротьба з російським шпигунством має стати одним із пріоритетів. Про це Олаф Шольц заявив під час підсумкової пресконференції за результатами саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Німецький лідер каже, що Берлін не буде "закривати очі" на шпигунську діяльність, яка відбувається у Німеччині. Саме тому служби безпеки мають власні механізми для викриття шпигунів.

Ми не можемо і не будемо з цим миритися. У цьому відношенні ми маємо ставити високі вимоги до наших безпекових організацій,

– сказав Шольц.

Він зазначив, що німецький уряд реагує на такі ситуації, однак головною реакцією має бути комплексна боротьба.

У Німеччині затримали двох російських агентів

Російські агенти в Німеччині шпигували за військовими об'єктами США, а також готували диверсії на об'єктах військової інфраструктури та транспортних шляхах постачання допомоги Україні. Шпигунів, які працювали на російські спецслужби, затримали німецькі правоохоронці.

За даними ЗМІ, головним агентом виявився 39-річний німецько-російський громадянин Дітер С. з Баварії. Він обговорював з представниками російських спецслужб диверсії на території Німеччини. Правоохоронці повідомляють, що він домовився про здійснення підпалів і вибухів на об'єктах військової інфраструктури, оборонних підприємствах і промислових об'єктах.

Журналісти Spiegel повідомили, що основний акцент робився на транспортних маршрутах, які використовувалися для переміщення військового обладнання. Остаточною метою шпигунів було підірвати підтримку Німеччини для України.

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