Він зазначив, що боротьба з російським шпигунством має стати одним із пріоритетів. Про це Олаф Шольц заявив під час підсумкової пресконференції за результатами саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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Німецький лідер каже, що Берлін не буде "закривати очі" на шпигунську діяльність, яка відбувається у Німеччині. Саме тому служби безпеки мають власні механізми для викриття шпигунів.
Ми не можемо і не будемо з цим миритися. У цьому відношенні ми маємо ставити високі вимоги до наших безпекових організацій,
– сказав Шольц.
Він зазначив, що німецький уряд реагує на такі ситуації, однак головною реакцією має бути комплексна боротьба.
У Німеччині затримали двох російських агентів
Російські агенти в Німеччині шпигували за військовими об'єктами США, а також готували диверсії на об'єктах військової інфраструктури та транспортних шляхах постачання допомоги Україні. Шпигунів, які працювали на російські спецслужби, затримали німецькі правоохоронці.
За даними ЗМІ, головним агентом виявився 39-річний німецько-російський громадянин Дітер С. з Баварії. Він обговорював з представниками російських спецслужб диверсії на території Німеччини. Правоохоронці повідомляють, що він домовився про здійснення підпалів і вибухів на об'єктах військової інфраструктури, оборонних підприємствах і промислових об'єктах.
Журналісти Spiegel повідомили, що основний акцент робився на транспортних маршрутах, які використовувалися для переміщення військового обладнання. Остаточною метою шпигунів було підірвати підтримку Німеччини для України.
Останні новини Німеччини
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- 14 квітня німецький канцлер Олаф Шольц розпочав свій тур Китаєм. Під час візиту він відвідав такі великі міста, як Чунцін, де він оглянув завод з виробництва водневих паливних елементів компанії Bosch. Водночас Шольц розкритикував зростання китайського експорту до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Політик наголосив, що оминати санкції Заходу та постачати зброю Росії не варто.
- 13 квітня уряд Німеччини оголосив про негайну постачу в Україну чергової одиниці зенітно-ракетного комплексу Patriot. Причиною стало посилення авіаційних атак Росії. Водночас важливо, що Німеччина передає Україні цілу систему, а не одну батарею.