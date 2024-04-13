Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц роз'яснив, коли Путін припинить війну. Він розповів, за якої умови це може статися.

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Що сказав Шольц

Канцлер Німеччини заявив, що сенс говорити з Путіним буде тоді, "коли прийде час".

У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська,

– зазначив Шольц.

Канцлер розповів, що востаннє розмовляв з Путіним телефоном в грудні 2022 року і не виключив подібних розмов у майбутньому.

Такі розмови корисні, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію. Зараз російська війна говорить проти цього. У мене було кілька розмов з Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому. З ініціативи українського уряду є дипломатичні зусилля на рівні радників з національної безпеки, куди входять і країни Глобального Півдня – це важливо,

– підкреслив канцлер Шольц.

Він також наголосив на своєму неодноразовому висловлюванні про те, що Росія не повинна виграти цю війну і ця війна не буде короткою.

"Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну", – резюмував Шольц.

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