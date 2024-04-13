Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц роз'яснив, коли Путін припинить війну. Він розповів, за якої умови це може статися.
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Що сказав Шольц
Канцлер Німеччини заявив, що сенс говорити з Путіним буде тоді, "коли прийде час".
У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська,
– зазначив Шольц.
Канцлер розповів, що востаннє розмовляв з Путіним телефоном в грудні 2022 року і не виключив подібних розмов у майбутньому.
Такі розмови корисні, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію. Зараз російська війна говорить проти цього. У мене було кілька розмов з Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому. З ініціативи українського уряду є дипломатичні зусилля на рівні радників з національної безпеки, куди входять і країни Глобального Півдня – це важливо,
– підкреслив канцлер Шольц.
Він також наголосив на своєму неодноразовому висловлюванні про те, що Росія не повинна виграти цю війну і ця війна не буде короткою.
"Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну", – резюмував Шольц.
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- Президент України сказав, що канцлер Німеччини пояснював йому, чому Берлін не погоджується на постачання ракет Taurus.
- Володимир Зеленський відповів на питання журналіста про те, чи пов'язана позиція Олафа Шольца з ядерними погрозами Владіміра Путіна.
- "Шольц сказав, що "так воно і є". Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", – заявив Зеленський.