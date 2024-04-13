Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц разъяснил, когда Путин прекратит войну. Он рассказал, при каком условии это может произойти.
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Что сказал Шольц
Канцлер Германии заявил, что смысл говорить с Путиным будет тогда, "когда придет время".
В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска,
– отметил Шольц.
Канцлер рассказал, что последний раз разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года и не исключил подобных разговоров в будущем.
Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Сейчас российская война говорит против этого. У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критически. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. По инициативе украинского правительства есть дипломатические усилия на уровне советников по национальной безопасности, куда входят и страны глобального юга – это важно,
– подчеркнул канцлер Шольц.
Он также отметил свое неоднократное высказывание о том, что Россия не должна выиграть эту войну и эта война не будет короткой.
"Нам еще долго придется поставлять оружие и боеприпасы в Украину", – резюмировал Шольц.
С чем связано отсутствие поставок Taurus: что рассказал Зеленский
- Президент Украины сказал, что канцлер Германии объяснял ему, почему Берлин не соглашается на поставку ракет Taurus.
- Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, связана ли позиция Олафа Шольца с ядерными угрозами Владимира Путина.
- "Шольц сказал, что "так оно и есть". Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России", – заявил Зеленский.