Так, 32 местные политики округа Укермарк в Бранденбурге написали Олафу Шольцу и президенту Бундестага Бербелу Басу открытое письмо. В нем народные избранники заявили, что, мол, стремятся служить миру.

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Вместо ружья веточка масла

Поэтому, по их мнению, канцлер Германии должен выступить посредником между сторонами вооруженного конфликта и сделать все возможное, чтобы урегулировать его мирным путем. Для этого чиновник должен отказаться от поставок Украине оружия.

Депутаты из Укемарка обеспокоены эскалацией боевых действий и считают, что Берлину нужно инициировать дипломатические решения для прекращения войны и способствовать мирному сосуществованию между народами.

Хотя в обращении политики решительно осуждают российскую агрессию, в нем нет никаких деталей. Там ни словом не упоминается Путин и города военных преступлений оккупантов такие, как Мариуполь и Буча.

Среди подписантов письма – представители разных партий. Его не поддержал ни один представитель Партии зеленых, но есть подписанты от ХДС, СДПГ, СДПГ, Левой партии, AfD, правопопулистов АдН и праворадикальной партии Дом.

Недавно Германия передала Киеву большой пакет военной помощи, куда вошли 18 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, снаряды для Leopard 2 A6, несколько машин для разминирования, более четырех десятков разведывательных дронов, почти 200 систем обнаружения БпЛА, 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador и тому подобное.

Кроме того, в Берлине пообещали в будущем предоставить 20 БМП Marder, 1 гусеничную машину повышенной проходимости Warthog в роли командирской машины, ракеты к ЗРК Patriot и 70 инфракрасных камер.

В то же время стоит заметить, что канцлер до сих пор занимает непримеренную позицию по Taurus. По словам президента Зеленского, Шольц признался, что против передачи Киеву этих дальнобойных ракет, потому что боится ядерных угроз Путина. Немец заметил, что Taurus – самая сильная система вооружений в его стране, и он не может оставить ее без него.