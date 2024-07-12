Ці змови включали вербування злочинців у різних країнах для проведення нападів. Один із великих викритих планів був спрямований проти Арміна Паппергера, генерального директора Rheinmetall.

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Розкриття підступних планів Росії

Rheinmetall є великим постачальником військових технологій і артилерійських снарядів для України у її боротьбі проти росіян.

Зверніть увагу! Нещодавно компанія відкрила підприємство з обслуговування та ремонту бронетехніки на заході України, а також планує розпочати виробництво в країні.

Представник Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон відмовилася коментувати ймовірну змову проти Паппергера, але сказала, що "кампанія підривної діяльності Росії стає все більш інтенсивною", і їй приділяють велику увагу останніми місяцями.

США обговорюють це питання з нашими союзниками по НАТО. Ми активно працюємо разом над викриттями. Ми також чітко заявили, що дії Росії не зупинять союзників від подальшої підтримки України,

– додав Вотсон.

Ані Rheinmetall, ані німецький уряд не коментували повідомлення про змову проти Паппергера.

Представник Міністерства внутрішніх справ Максиміліан Калл констатував, що вони не можуть коментувати "окремі кейси", але додав, що загалом Берлін "дуже серйозно сприймає ріс загрози з боку Росії".

Ми знаємо, що режим Путіна прагне передусім підірвати нашу підтримку України у її захисті від російської агресії, але німецький уряд не буде заляканий,

– сказав Калл.

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Нагадаємо, що у квітні німецькі слідчі заарештували двох чоловіків за підозрою у шпигунстві на Росію. Одного з них також звинувачують у згоді на проведення нападів на потенційні цілі, зокрема об'єкти американських військових.