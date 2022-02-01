Россия хотела устроить ЕС шантаж, а вышло "назло маме отморожу уши"

Энергетический шантаж России зашел в тупик. В конце октября 2021 года президент России Владимир Путин дал распоряжение главе "Газпрома" Алексею Миллеру увеличить поставки газа в Европу.

Все повелись на старую уловку

И многие восприняли данный трюк за чистую монету. Хотя Россия неоднократно доказывала, что любые обещания и распоряжения даже самого высоко уровня в этой стране не стоят доверия.

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Как показало время, ни в ноябре, ни в декабре 2021 года и тем более ни в январе 2022 года этого наращивания не произошло. Наоборот, по сравнению, например, с поставками российского газа в ЕС на конец ноября 2021-го, которые составляли 305,6 миллионов кубометров в сутки, в январе 2022 года эти поставки составили менее 280 миллионов кубометров в сутки.

И это, следует отметить, один из лучших показателей, поскольку были периоды, когда поставки составляли менее 250 миллионов кубометров в сутки.

То есть, Россия, несмотря на то, что ее тактика энергетического шантажа не принесла пользы, продолжила ее придерживаться и уменьшать поставки газа в ЕС.



Объемы поставок российского газа в ЕС в октябре 2021 года / Фото с фейсбука Александра Коваленко



Объемы поставок российского газа в ЕС в январе 2022 года / Фото с фейсбука Александра Коваленко

Извлеченный урок

В свою очередь, пока Россия продолжает реализовывать политику "энергетического шантажа", Европа стала искать альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Так, на этой неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Баку, где встретится с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов республики Мухтаром Бабаевым. Ожидается, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу.

Кроме того, Европа в максимально сжатые сроки нарастила закупки сжиженного природного газа, компенсируя недостачу поставок от "Газпрома".

На сегодняшний день в Европу прибыло уже полсотни танкеров со сжиженным природным газом, разгрузившихся в европейских портах в Северном, Балтийском и Средиземном морях. Также СПГ-танкеры проводили разгрузку на атлантическом побережье Франции.

Суммарно такое количество поставок сжиженного природного газа в Европу не только показало двукратный январский рекорд, но и позволит ЕС спокойно пережить зимний период и завершить отопительный сезон без пропагандируемого российскими СМИ кризиса.

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Очередной выстрел в ногу

Но в данной ситуации важно понимать то, что если Европа смогла в кратчайшие сроки организовать в нынешней ситуации обеспечение себя необходимым количеством энергоресурсов, будучи застигнутой врасплох, то что будет, когда она, после завершения отопительного сезона, станет отчетливее понимать, что Россия – это ненадежный поставщик?

А будет то, что после завершения отопительного сезона ответственность заполнения подземных хранилищ газа Европейского союза будет возложена не столько на филиалы "Газпрома", сколько на действительно надежных поставщиков.

В итоге, в этом году Россия явно потеряет определенную долю европейского рынка и окажется в ситуации, когда ее газ станет менее востребованным. В 2021 году я писал, что своей стратегией давления на ЕС Россия повторяет принцип "назло маме отморожу уши".

Уверен, что в 2022-м мы станем свидетелями того, как этот принцип проявит себя во всей красе.

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