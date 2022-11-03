Контракты уже заключили: в разведке рассказали, какое оружие Россия вскоре получит из Ирана

Пока весь цивилизованный мир поддерживает борьбу Украины с российскими оккупантами, Иран продолжает помогать России. В разведке рассказали детали о том, что в ближайшее время получит страна-оккупант.

По состоянию на ноябрь Россия и Иран уже заключили все необходимые договоренности. Об этом заявили в эфире телемарафона, информирует 24 канал.

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Украина уже получила подтверждение, что речь идет о партии объемом более 1000 единиц – не только ракеты, но и разное вооружение. Кроме того, известно, что ближайшая партия – 200 дронов – уже едут в Россию.

Подробности от Братчука

Сергей Братчук – спикер Одесской ОВА – рассказал, что Украина готова к вызовам, которые появятся из-за новых поставок из Ирана. Речь идет о новых партиях дронов.

На этот раз, по словам Братчука, следует ожидать:

"Шахид-136";

"Моджахед-6";

"Араш-2", которые даже не прошли испытания.

"Только в сентябре они должны применяться на учениях иранской армии. Это показывает то, что "вторая армия мира" готова брать у Ирана все, что угодно", – заявил Братчук.

Он добавил, что будет жарко. Однако защитники украинского неба трудятся.

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