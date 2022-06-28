Что еще должно случиться, чтобы этих уродов вместе с их безумным царем просто залили бетоном? Ну невозможно же воевать по правилам с такими тупыми дегенератами!

Украина отомстит

У каждого из 217 тысяч населения Кременчуга есть близкий человек, родственник, друг среди погибших во время атаки на НПЗ или обстрела торгового центра.

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Для тысяч двухсот жителей только одного украинского города Россия и россияне неадекватное тупое зло, с которым невозможно договариваться, которое можно только уничтожить.

Россия пусть готовится

Путину точно безразлично, но народу-бурундуку, вырезанному целыми семьями после чеченских войн, стоило бы просто на калькуляторе посчитать и подумать, чем все это закончится для них. Если там есть чем думать.