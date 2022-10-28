Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что в настоящее время активностей в акватории нет. Прежде всего, они сдерживаются функционированием зерновой инициативы, подписанные договоренности и международные гарантии.

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Корабли находятся вдоль побережья Крыма, этому способствует штормовая погода. Однако россияне постоянно переформатируют состав этой группировки, играя мышцами,

– отметила Наталья Гуменюк.

24 "Калибры" направлены на Украину

По словам Гуменюк, конфигурация ракетоносителей постоянно меняется, сейчас в Черном море находится в готовности два надводных и два подводных ракетных носителя – это 24 ракеты типа "Калибр" наготове.

Кроме того, Россия держит в море 1 – 3 больших десантных корабля как напоминание, что гипотетически десантная операция может произойти.

Однако, как отметила спикер, с начала полномасштабного вторжения побережье Украины было подготовлено к этой возможной встрече. "И все их испытания мощи этой обороны для них были плачевными".

Атаки "Калибрамы": последние новости

Накануне российские оккупанты с моря обстреляли ряд украинских городов ракетами "Калибр".

После циничных атак гражданской инфраструктуры 6 судов российской корабельной группировки отошли. Вероятно, чтобы пополнить свой боекомплект.

Чем особенны ракеты типа "Калибр" Особенность "Калибров" в их универсальности. Это вооружение можно запускать как с кораблей и подлодок, так и с самолетов и наземных пусковых установок.

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