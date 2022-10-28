Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зауважила, що наразі активностей в акваторії немає. Передусім, їх стримує функціонування зернової ініціативи, підписані домовленості і міжнародні гарантії.

Увага Росія реанімує секретний об'єкт в Криму для своїх кораблів: що придумав Путін

Кораблі перебувають уздовж узбережжя Криму, цьому сприяє штормова погода. Однак росіяни постійно переформатовують склад цього угруповування, граючи м'язами,

– зауважила Наталія Гуменюк.

24 "Калібри" направлені на Україну

За словами Гуменюк, конфігурація ракетоносіїв постійно змінюється, наразі в Чорному морі перебуває в готовності два надводних і два підводних ракетних носіїв – це 24 ракет типу "Калібр" на по готові.

Крім того, Росія тримає у морі 1 – 3 великих десантних кораблів, як нагадування, що гіпотетично десантна операція може статися.

Однак, як наголосила речниця, з початку повномасштабного вторгнення узбережжя України було підготовлене до цієї можливої зустрічі. "І всі їх випробування міці цієї оборони для них були плачевні".

Атаки "Калібрами": останні новини

Напередодні російські окупанти з моря обстріляли низку українських міст ракетами "Калібр".

Після цинічних атак цивільної інфраструктури 6 суден російського корабельного угруповання відійшли. Ймовірно, щоб поповнити свій боєкомплект.

Чим особливі ракети типу "Калібр" Особливість "Калібрів" у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок.

Раніше Гуменюк пояснила, чому Росія змінює кількість кораблів у Чорному морі: дивіться відео