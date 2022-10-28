Розслідувачі зазначають, що зовні будівництво виглядає так, ніби росіяни зводять додаткові причали для прогулянкових яхт. Однак, зважаючи на специфіку об'єкта, призначення робіт може бути лише військовим – тобто відновити базу в Балаклаві.
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Росія хоче ховати свої кораблі від українських ракет
Коли росіяни почали відновлювати бази "Об'єкт 825", то повністю відновили тунельний прохід для заходу субмарин в укриття.
Росія хоче відновити "Об'єкт 825" / Інфографіка H I Sutton
Також окупантам довелось повністю відновлювати вентиляційну систему, яка за радянських часів забезпечувала роботу бази. Це вказує на те, що Росія відновлює базу не для туристів.
Крім того, не слід забувати, що Балаклава – один з "опорних пунктів" для кораблів Берегової охорони ФСБ.
Росія веде роботу з відновлення "Об'єкта 825" / Інфографіка H I Sutton
Автори публікації вважають, що Росія планує використовувати колишню базу в Балаклаві як укриття від протикорабельних ракет України, зокрема "Нептунів" та "Гарпунів".
Наразі зарано говорити про те, скільки бойових кораблів зможуть розмістити нові об'єкти та якісь класи. Передбачається, що у разі завершення будівництва об'єкт стане базою-супутником Севастополя.
Найбільш ймовірно, що Росія ховатиме в Балаклаві підводні човни, які є носіями ракет типу "Калібр". Причина в тому, що "Об'єкт 825" не розрахований на укриття великих надводних кораблів.
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