Розслідувачі зазначають, що зовні будівництво виглядає так, ніби росіяни зводять додаткові причали для прогулянкових яхт. Однак, зважаючи на специфіку об'єкта, призначення робіт може бути лише військовим – тобто відновити базу в Балаклаві.

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Росія хоче ховати свої кораблі від українських ракет

Коли росіяни почали відновлювати бази "Об'єкт 825", то повністю відновили тунельний прохід для заходу субмарин в укриття.

Довідка. "Об'єкт 825" – база, де колись розміщувався секретний радянський підземний об'єкт для підводних човнів. "Об'єкт 825" був призначений для укриття, ремонту та обслуговування підводних човнів 613 та 633 проєктів, а також для зберігання боєприпасів, призначених для цих субмарин. У каналі (завдовжки 602 метри) об'єкту могло розміститися 7 підводних човнів зазначених проєктів.

Росія хоче відновити "Об'єкт 825" / Інфографіка H I Sutton

Також окупантам довелось повністю відновлювати вентиляційну систему, яка за радянських часів забезпечувала роботу бази. Це вказує на те, що Росія відновлює базу не для туристів.

Крім того, не слід забувати, що Балаклава – один з "опорних пунктів" для кораблів Берегової охорони ФСБ.



Росія веде роботу з відновлення "Об'єкта 825" / Інфографіка H I Sutton

Автори публікації вважають, що Росія планує використовувати колишню базу в Балаклаві як укриття від протикорабельних ракет України, зокрема "Нептунів" та "Гарпунів".

Зверніть увагу. У квітні 2021 року Україна потопила в Чорному морі російський крейсер "Москва". Після цього корабельне угруповання Росії почало ховатися за Кримським півостровом.

Наразі зарано говорити про те, скільки бойових кораблів зможуть розмістити нові об'єкти та якісь класи. Передбачається, що у разі завершення будівництва об'єкт стане базою-супутником Севастополя.

Найбільш ймовірно, що Росія ховатиме в Балаклаві підводні човни, які є носіями ракет типу "Калібр". Причина в тому, що "Об'єкт 825" не розрахований на укриття великих надводних кораблів.

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