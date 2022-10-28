Расследователи отмечают, что снаружи строительство выглядит так, будто россияне строят дополнительные причалы для прогулочных яхт. Однако, учитывая специфику объекта, назначение работ может быть только военным – то есть восстановить базу в Балаклаве.

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Россия хочет прятать свои корабли от украинских ракет

Когда россияне начали восстанавливать базы "Объект 825", полностью восстановили туннельный проход для захода субмарин в укрытие.

Справка. "Объект 825" – база, где когда-то размещался секретный советский подземный объект для подлодок. "Объект 825" был предназначен для укрытия, ремонта и обслуживания подлодок 613 и 633 проектов, а также для хранения боеприпасов, предназначенных для этих субмарин. В канале (длиной 602 метра) объекта могло разместиться 7 подлодок указанных проектов.

Россия хочет восстановить "Объект 825" / Инфографика HI Sutton

Также оккупантам пришлось полностью восстанавливать вентиляционную систему, которая в советское время обеспечивала работу базы. Это говорит о том, что Россия восстанавливает базу не для туристов.

Кроме того, не следует забывать, что Балаклава – один из "опорных пунктов" для кораблей береговой охраны ФСБ.



Россия ведет работу по восстановлению "Объекта 825" / Инфографика HI Sutton

Авторы публикации считают, что Россия планирует использовать бывшую базу в Балаклаве как укрытие от противокорабельных ракет Украины, в частности, "Нептунов" и "Гарпунов".

Обратите внимание. В апреле 2021 года Украина утопила в Черном море российский крейсер "Москва". После этого корабельная группировка России начала прятаться за Крымским полуостровом.

Пока рано говорить о том, сколько боевых кораблей смогут разместить новые объекты и какие-то классы. Предполагается, что в случае завершения строительства, объект станет базой-спутником Севастополя.

Наиболее вероятно, что Россия будет прятать в Балаклаве подлодки, являющиеся носителями ракет типа "Калибр". Причина в том, что "Объект 825" не рассчитан на укрытие больших надводных кораблей.

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