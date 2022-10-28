Расследователи отмечают, что снаружи строительство выглядит так, будто россияне строят дополнительные причалы для прогулочных яхт. Однако, учитывая специфику объекта, назначение работ может быть только военным – то есть восстановить базу в Балаклаве.
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Россия хочет прятать свои корабли от украинских ракет
Когда россияне начали восстанавливать базы "Объект 825", полностью восстановили туннельный проход для захода субмарин в укрытие.
Россия хочет восстановить "Объект 825" / Инфографика HI Sutton
Также оккупантам пришлось полностью восстанавливать вентиляционную систему, которая в советское время обеспечивала работу базы. Это говорит о том, что Россия восстанавливает базу не для туристов.
Кроме того, не следует забывать, что Балаклава – один из "опорных пунктов" для кораблей береговой охраны ФСБ.
Россия ведет работу по восстановлению "Объекта 825" / Инфографика HI Sutton
Авторы публикации считают, что Россия планирует использовать бывшую базу в Балаклаве как укрытие от противокорабельных ракет Украины, в частности, "Нептунов" и "Гарпунов".
Пока рано говорить о том, сколько боевых кораблей смогут разместить новые объекты и какие-то классы. Предполагается, что в случае завершения строительства, объект станет базой-спутником Севастополя.
Наиболее вероятно, что Россия будет прятать в Балаклаве подлодки, являющиеся носителями ракет типа "Калибр". Причина в том, что "Объект 825" не рассчитан на укрытие больших надводных кораблей.
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