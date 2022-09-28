В настоящее время 4 из этих катеров – либо потеряны, либо находятся в руках россии вследствие боевых действий на Азовском море. Остальные находятся в пределах Черного моря. Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Почему катера проекта 58155 получились неудачными

Он объяснил, что эти катера в конце 2010-х годов проектировались Опытно-проектным центром кораблестроения в Николаеве для применения на Дунае.

То есть, проектировало катера государственное предприятие с многолетним опытом и большим количеством реализованных контрактов, проектов и соглашений, а строил их уже частный производитель, и к тому же – для применения на море.

По словам Чмута, в результате скорость и мореходность готовых судов желают лучшего, конструкция получилась перегруженной, а вооружение – сырое, с низкой точностью и качеством изготовления. Следовательно, катера получились ограниченно пригодными для применения в боевых действиях.

Причиной этого руководитель "Повернись живим" называет совокупность факторов – и низкое качество изготовления, и ограниченные возможности предприятия, которое взялось за изготовление.

Проект сам не совсем отвечал тем задачам, где его эксплуатировали. Выбор подрядчиков по вооружению и ряду корабельных систем, низкое качество изготовления совокупно наложились и получилось то, что получилось,

– объяснил он.

Полный стрим с Тарасом Чмутом: смотрите видео

Проблемы есть и для российского флота

Отметим, что хотя 4 катера этого проекта Украина потеряла в результате боев с россией, наши защитники также несколько проредили флот оккупантов. Так, по официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 15 кораблей и катеров.

Похоже, оккупанты очень волнуются за свой флот из-за вероятности удара украинской стороны. Именно поэтому они перебазировали свои подлодки из оккупированного Крыма в Новороссийск, находящийся в Краснодарском крае.