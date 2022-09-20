Путин перемещает свои лодки из Крыма

О таком решении командования черноморского флота россии узнала разведка Великобритании. Так что вскоре вражеских судов в Крыму станет меньше.

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В Новороссийск отправятся лодки проекта 636 "Варшавянка". Разведчики считают, что переместить флот россию мотивировало изменение уровня угрозы в Крыму. Ведь удары Вооруженных сил Украины дальней возможности серьезно усилились. Разведка подчеркнула, что в течение 2 последних месяцев были атаки на штаб флота и главный аэродром морской авиации.

Гарантирование базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, было одной из мотиваций российского президента владимира путина для оккупации полуострова в 2014 году. Сейчас безопасность базы прямо подорвана из-за агрессии россии против Украины,

– говорится в сообщении.

Оккупанты спрятали свой флот из-за шторма

19 сентября в ОК "Юг" сообщали, что из-за шторма в Черном море россияне переместили свой флот в пункты базирования. На боевом дежурстве остался только один надводный ракетоноситель. На его борту есть 8 крылатых ракет типа "Калибр".

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Кстати, ранее военный эксперт Павел Нарожный говорил, что черноморский флот россии перешел в оборонную позицию. В то же время британская разведка утверждала, что после взрывов на авиабазе в Саках боеспособность флота государства-агрессора стала значительно меньше.

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