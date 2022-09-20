Путін переміщає свої човни з Криму

Про таке рішення командування чорноморського флоту росії дізналася розвідка Великої Британії. То ж невдовзі ворожих суден у Криму стане менше.

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У Новоросійськ відправляться човни проєкту 636 "Варшав'янка". Розвідники вважають, що перемістити флот росію мотивувала зміна рівня загрози у Криму. Адже удари Збройних Сил України дальньої можливості серйозно посилилися. Розвідка наголосила, що впродовж 2 останніх місяців були атаки на штаб флоту та головний аеродром морської авіації.

Гарантування базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента владіміра путіна для окупації півострова у 2014 році. Зараз безпека бази прямо підірвана через агресію росії проти України,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти заховали свій флот через шторм

19 вересня в ОК "Південь" повідомляли, що через шторм у Чорному морі росіяни перемістили свій флот у пункти базування. На бойовому чергуванні залишився лише один надводний ракетоносій. На його борту є 8 крилатих ракет типу "Калібр".

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До речі, раніше військовий експерт Павло Нарожний казав, що чорноморський флот росії перейшов у оборонну позицію. Водночас британська розвідка стверджувала, що після вибухів на авіабазі в Саках боєздатність флоту держави-агресорки стала значно меншою.

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