Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що узагалі означає для Чорноморський флот росії. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, флот стояв поблизу Одеси і, по суті, тероризував місто висадкою десанту. Через це українська армія повинна була постійно там дислокувати війська.

І першою вдалою операцією космічного масштабу, за словами експерта, було потоплення крейсера "Москва". Після того ми потопили ще один великий російський корабель у Бердянську.

Після цього, російські кораблі відійшли від берега. Наразі вже немає загрози висадки десанту,

– наголосив Нарожний.

Що це дало

Українська армія змогла відвести війська для того, аби знизити напруження біля Одеси. Оперативна ситуація змінилась, додав військовий експерт.

Крім цього, ЗСУ позбавили ворожу армію вести розвідувальні операції.

"Тож наразі мовиться не про висадку десанту, а про те, що вони будуть обороняти Севастополь", – додав фахівець.

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