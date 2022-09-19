Як ситуація в морі вплинула на війну

Один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування. Він тримає напоготові 8 крилатих ракет типу "Калібр".

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Ракетоносій готовий завдавати ударів по території України у будь-який момент. Супроводжують його 3 великі десантні кораблі.

Усі разом тримаються у ракетобезпечному районі, без наближення до узбережжя материкової України,

– розповіли в ОК "Південь".

З посиленням шторму збільшується і мінна небезпека. Тому українців закликають бути обачними.

Останні новини про війну в Україні

Упродовж 18 вересня Збройні Сили України відбили атаки росіян у Миколаївці Другій, Веселій Долині та Бахмуті.

Українська авіація завдала по ворогу 21 удар й уразила 16 районів зосередження живої сили росіян та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок "бавовни" у Сватовому загинули близько 200 окупантів.

Щоб поповнити втрати на війні, росія відправила на фронт 400 в'язнів з Тамбова. Відомо, що вони відбували покарання за кримінальні злочини.

У ніч на 19 вересня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжі. Відомо, що ворог запустив 8 смертоносних снарядів. Є влучання у цивільну інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни намагаються позбавити українців можливості жити. Тому, на жаль, атаки на інфраструктуру будуть продовжуватися.

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