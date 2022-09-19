Як ситуація в морі вплинула на війну

Один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування. Він тримає напоготові 8 крилатих ракет типу "Калібр".

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Ракетоносій готовий завдавати ударів по території України у будь-який момент. Супроводжують його 3 великі десантні кораблі.

Усі разом тримаються у ракетобезпечному районі, без наближення до узбережжя материкової України,
– розповіли в ОК "Південь".

З посиленням шторму збільшується і мінна небезпека. Тому українців закликають бути обачними.

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